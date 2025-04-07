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Хэмилтон – о гонке Гран-при Японии: Я сделал все, что мог
Но результата снова нет
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Японии.
"Сегодня я сделал все, что мог. В общем, мне не хватало скорости по сравнению с соперниками, которые финишировали впереди – Mercedes, McLaren и, конечно, Red Bull.
Мы кое-что нашли в машине, из-за чего выступали ниже возможностей в трех гонках. Я надеюсь, что когда эта проблема будет решена, я начну показывать более высокие результаты. Надеюсь, мы сможем все поправить до следующей гонки.
Кроме того, очень важно хорошо квалифицироваться, а мне пока не удается добиться максимума от шин. Над этим еще придется поработать" – сказал Хэмилтон.
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