  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон – о гонке Гран-при Японии: Я сделал все, что мог
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон – о гонке Гран-при Японии: Я сделал все, что мог

Автоспорт
Обновлено

Но результата снова нет

Хэмилтон – о гонке Гран-при Японии: Я сделал все, что мог

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Японии.

"Сегодня я сделал все, что мог. В общем, мне не хватало скорости по сравнению с соперниками, которые финишировали впереди – Mercedes, McLaren и, конечно, Red Bull.

Мы кое-что нашли в машине, из-за чего выступали ниже возможностей в трех гонках. Я надеюсь, что когда эта проблема будет решена, я начну показывать более высокие результаты. Надеюсь, мы сможем все поправить до следующей гонки.

Кроме того, очень важно хорошо квалифицироваться, а мне пока не удается добиться максимума от шин. Над этим еще придется поработать" – сказал Хэмилтон.

Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Японии

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Японии
yellow-arrow
Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Японии, Норрис – второй
yellow-arrow
Сайнс потеряет три позиции по итогам квалификации Гран-при Японии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости