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Норрис рассказал, почему не смог выиграть гонку Гран-при Японии
Анализ ошибок
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Японии.
"Полагаю, я проиграл гонку вчера в квалификации. Макс отлично пилотировал, не допустив ни одной ошибки. Сегодня у нас был очень близкий темп, поэтому я не мог сделать ничего больше. Длинные гонки, во время которых приходилось постоянно атаковать.
Я атаковал вовсю от старта до финиша, но сегодня этого не хватило, чтобы что-то сделать с Максом. Он был быстр и не ошибался, потому заслуженный результат.
Инцидент на выезде из пит-лейна? По-моему, это был гоночный инцидент. Макс был впереди, я попытался протиснуться, но Макс – последний, от кого я буду ждать, что он оставит мне место. В хорошем смысле, в гоночном смысле. Ничего большего он не делал.
Тем не менее, мы провели очень хороший уикенд, хотя не заняли тех позиций, которые хотели. Мы боремся за победу каждого уик-энда, но сегодня первое место заслужили соперники. Red Bull и Макс заслужили победу этого уик-энда.
Они быстры, они догоняют нас и, очевидно, достигли некоторых улучшений, а нам не хватило этого уик-энда. Придется работать еще усерднее перед следующей гонкой" – сказал Норрис.
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