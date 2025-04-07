Рассел – о Гран-при Японии: Характер гонки меня расстроил

Гонщик команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Японии.

"Характер сегодняшней гонки меня огорчил. Первые шесть машин финишировали в порядке, в котором стартовали, но это было предопределено итогами вчерашней квалификации.

Особых затруднений в выборе тактики не было, дистанцию ​​мы проехали с единственным пит-стопом, а поскольку на этой трассе очень трудно обгонять, возможностей пробиваться вперед было минимум.

Мы попытались что-то сделать за счет тактики и в конце первого отрезка провели пит-стоп раньше Леклера. К сожалению, нам не хватило темпа, чтобы разобраться с трафиком, поэтому я думаю, что при любой тактике мы все равно финишировали бы не выше 5-го места.

Мы расстроены в основном из-за того, что вчера не смогли оптимально провести квалификацию, хотя машина позволяла бороться за позиции в двух первых стартовых рядах. Но уже в Бахрейне мы сможем отыграться. Эта трасса очень отличается от японской, погода будет гораздо жарче, а асфальт там абразивнее. Всем предстоит очередная проверка, и очень интересно посмотреть, какой окажется расстановка сил" – сказал Рассел.