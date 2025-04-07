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Леклер – о Гран-при Японии: Не думаю, что можно было бы достичь большего от машины
Надо продолжать работать
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Японии.
"Честно говоря, я не думаю, что сегодня можно было бы достичь большего от машины. Команда хорошо поработала со стратегией и балансом, и мы оптимизировали результат. Но когда все делаешь идеально и финишируешь четвертым, то испытываешь разочарование. Мы по меньшей мере три-четыре десятых на кругу уступаем соперникам.
К положительным итогам уик-энда можно отнести, что мы сделали максимум возможного. Неприятные итоги – у машины нет скорости.
В пятницу я выбрал очень специфические настройки машины, чтобы они лучше подходили моему стилю пилотирования. Я считаю, что это помогло мне выжать максимум из машины, но все же нужно получить подтверждение на другой трассе, что мы на верном пути, так что я жду этап в Бахрейне. Но если окажется, что в таких условиях четвертое место – максимум, то это не самый лучший вариант. В скором времени мы должны получить понимание" – сказал Шарль.
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