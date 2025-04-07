  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен назвал главные проблемы, с которыми он столкнулся на Гран-при Японии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен назвал главные проблемы, с которыми он столкнулся на Гран-при Японии

Автоспорт

Болид далек от идеала

Ферстаппен назвал главные проблемы, с которыми он столкнулся на Гран-при Японии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Японии и рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в ходе гонки.

"У нас был плохой пит-стоп, но я точно не знаю, что пошло не так. Затем были сложности на выезде, и, кажется, что-то пошло не так с регулировкой переднего крыла. Это не помогло с балансом машины, но мне удалось внести кое-какие коррективы.

Перед уикендом я не думал, что смогу победить. Особенно после пятничных тренировок. "Макларен" был быстрее, но они не смогли войти в зону DRS, чтобы атаковать. Они пытались контролировать свои шины. Я просто создавал отрыв, но в конце отрезка я наблюдал, как они приближаются ко мне. После этого они пытались атаковать, потому что я перегрел свои шины. Помогло то, что было чуть холоднее, чем обычно. За счёт этого шины не так сильно перегревались. Но это всё ещё наша проблема", — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

По теме
yellow-arrow
Леклер – о Гран-при Японии: Не думаю, что можно было бы достичь большего от машины
yellow-arrow
Рассел – о Гран-при Японии: Характер гонки меня расстроил
yellow-arrow
Норрис рассказал, почему не смог выиграть гонку Гран-при Японии
Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости