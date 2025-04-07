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В Мерседесе рассказали, почему сделали ранний пит-стоп для Расселла
Команда добилась максимума
Фото: Road & Track
Директор по коммуникациям "Мерседеса" Брэдли Лорд объяснил решение остановить британского гонщика Джорджа Расселла на 19-м круге гонки Гран-при Японии. Джордж остановился на смену резины третьим из всего пелотона.
"Джордж в конечном счёте добился максимума в этот японский уикенд, за исключением двух попыток в третьем сегменте квалификации, которые, к сожалению, в некотором роде предопределили исход гонки. Мы знали в гонке, что он попадёт в трафик, и пошли на риск проведя ранний пит-стоп. Утром мы обсудили это, и Джордж сказал: "Нет, я готов пройти через трафик, потому что состояние шин должно позволить нам прорваться вперёд".
Так оно и вышло, и он справился. Просто этого оказалось недостаточно, мы должны были что-то предпринять. В моменте нам казалось, что Джордж на самом деле сможет сдержать Шарля Леклера, поэтому мы решились на андеркат, чтобы рискнуть, но это не сработало.
Эндрю сказал в пятницу, что болид 2025 года не имеет ни одного из недостатков своих предшественников, это гораздо более надёжная платформа. Это придаёт гонщикам уверенности на всех типах трасс, и вы могли убедиться в этом на примере Джорджа с самого начала сезона, а также в том, что Кими также смог прибавить в ходе уикенда", — приводит слова Лорда издание Racingnews365.
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