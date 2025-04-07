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Руководитель Феррари: Я бы предпочёл выиграть Гран-при в начале сезона
Но команде постоянно что-то мешает
Руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр отреагировал на тяжёлое начало сезона 2025 года для коллектива.
"Я уже привык к тяжёлому начало сезона, потому что последние два года мы только так и начинали", — пошутил Вассёр, — "Конечно, это не тот идеал, к которому мы стремимся, и я бы предпочёл выиграть Гран-при в начале сезона. Но нам не нужно менять подход по сравнению с прошлым годом, поскольку мы находимся почти в такой же ситуации, возможно, немного хуже с точки зрения темпа, но реакция команды в 2024-м была очень, очень сильной.
Мы работали как идеальная команда, делали маленький шаг за маленьким, и мы должны придерживаться точно такого же подхода, но, конечно, он не безупречен", — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.
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