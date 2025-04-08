Хэмилтон: Mercedes обогнали бы меня, даже если бы я стартовал перед ними

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал соперничество с коллективом "Mercedes" в гонке Гран-при Японии.

"Mercedes быстрее нас, вот почему вы видели их так близко к Шарлю. Сейчас у них больше скорости, чем у нас. Когда я ехал за Кими, он был намного быстрее на определенных участках трассы – я просто не мог за ним удержаться.

Я был на грани своих возможностей. У меня в машине просто не было темпа. Учитывая, что происходило в задней части нашей машины этого уик-энда, то позиция в квалификации была ключевой на гонку. Но, на мой взгляд, Mercedes обогнала бы меня, даже если бы я стартовал впереди них" – сказал Льюис.