Рассел: Мы еще не видели лучшей формы McLaren в этом году

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал, чего ожидает от выступления своих конкурентов, представителей "Макларен" на Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

"Мы еще не видели лучшую форму McLaren в этом году. Было три гонки в холодных условиях. Когда мы отправимся в Бахрейн и Саудовскую Аравию в 35-градусную жару, то увидим, как эти ребята будут доминировать.

Мы всегда были сильны в более холодных условиях, так что я уверен в том, что говорю" – сказал Джордж.