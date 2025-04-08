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Рассел: Мы еще не видели лучшей формы McLaren в этом году
Они действительно лидеры сезона
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал, чего ожидает от выступления своих конкурентов, представителей "Макларен" на Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.
"Мы еще не видели лучшую форму McLaren в этом году. Было три гонки в холодных условиях. Когда мы отправимся в Бахрейн и Саудовскую Аравию в 35-градусную жару, то увидим, как эти ребята будут доминировать.
Мы всегда были сильны в более холодных условиях, так что я уверен в том, что говорю" – сказал Джордж.
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