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Рассел: Мы еще не видели лучшей формы McLaren в этом году

Автоспорт
Обновлено

Они действительно лидеры сезона

Рассел: Мы еще не видели лучшей формы McLaren в этом году

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал, чего ожидает от выступления своих конкурентов, представителей "Макларен" на Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

"Мы еще не видели лучшую форму McLaren в этом году. Было три гонки в холодных условиях. Когда мы отправимся в Бахрейн и Саудовскую Аравию в 35-градусную жару, то увидим, как эти ребята будут доминировать.

Мы всегда были сильны в более холодных условиях, так что я уверен в том, что говорю" – сказал Джордж.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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