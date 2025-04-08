Гонщика Формулы-1 оштрафовали за боль в животе

Гонщик команды "Williams" Карлос Сайнс вынужден был пропустить начало исполнения гимна во время проведения Гран-при Японии. Причиной тому стала боль в животе пилота. Несмотря на этот фактор, FIA решили применить к нему штраф в размере 10 тысяч долларов.

"Стюарды выслушали пилота болида №55 Карлоса Сайнса, представителя команды Williams и доктора Мессина из медицинского центра и ознакомились с видеозаписью. Гонщик прибыл на место исполнения национального гимна после того, как начался гимн. Во время инструктажа пилотов в пятницу всем гонщикам напомнили о требовании быть на месте до установленного регламентом времени и необходимости проявлять уважение к принимающей гимну страны.

Следует отметить, что в Руководстве по штрафам, приведенном в приложении В к Международному спортивному кодексу ФИА, за это правонарушение предусмотрен штраф в размере €60 тыс. Сумма вызвана смягчением ситуации из-за того, что гонщик заявил о дискомфорте в желудке, возникшем перед исполнением гимна. Это было подтверждено доктором Мессиной из медицинского центра, который подтвердил проблему и заявил, что Карлосу было предоставлено соответствующее лекарство.

Несмотря на вышесказанное, присутствие на церемонии исполнения национального гимна является первоочередной задачей, и все стороны должны учитывать все возможные варианты при планировании, чтобы быть на мероприятии до установленного времени. Следовательно, налагается штраф, аналогичный тому, который был применен за аналогичное нарушение в Канаде в 2024 году" – говорится в заявлении FIA.