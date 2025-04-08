Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алонсо: Одиннадцатое место – это небольшое чудо, ведь всю гонку машина выглядела слабо
Неожиданное признание
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Японии.
"Если честно, мы недостаточно быстры для того, чтобы быть в топ-10. Думаю, мы даже недостаточно быстры, чтобы быть в топ-18! Так что 11-е место – это небольшое чудо, ведь всю гонку машина выглядела посредственно. У меня не было высокого уровня сцепления. Мы поменяли шины, чтобы немного защитить себя и попытаться оказаться 11-ми и, если что-нибудь случится, набрать очки. Если бы я не остановился на том круге, упал бы на 12-13 место.
У нас тоже была самая медленная машина на прямых, так что если бы я откатился дальше, то не смог бы никого обогнать. Мы оказались в отрицательной спирали, из которой трудно выбраться" – сказал Алонсо.
Популярное сейчас
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- "Почему это повторяется уже неоднократно?": Лупашко возмущен решениями арбитра
- Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии, Норрис – второй
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта