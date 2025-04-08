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Алонсо: Одиннадцатое место – это небольшое чудо, ведь всю гонку машина выглядела слабо

Автоспорт
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Неожиданное признание

Алонсо: Одиннадцатое место – это небольшое чудо, ведь всю гонку машина выглядела слабо

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Японии.

"Если честно, мы недостаточно быстры для того, чтобы быть в топ-10. Думаю, мы даже недостаточно быстры, чтобы быть в топ-18! Так что 11-е место – это небольшое чудо, ведь всю гонку машина выглядела посредственно. У меня не было высокого уровня сцепления. Мы поменяли шины, чтобы немного защитить себя и попытаться оказаться 11-ми и, если что-нибудь случится, набрать очки. Если бы я не остановился на том круге, упал бы на 12-13 место.

У нас тоже была самая медленная машина на прямых, так что если бы я откатился дальше, то не смог бы никого обогнать. Мы оказались в отрицательной спирали, из которой трудно выбраться" – сказал Алонсо.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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