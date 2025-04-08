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Уильямс назвал имя гонщика, который заменит Сайнса в первой тренировке Гран-при Бахрейна
Вместо Карлоса за болид сядет 23-летний спортсмен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот гоночной академии "Уильямса" Люк Браунинг примет участие в первой тренировке Гран-при Бахрейна. По информации пресс-службы британской команды, 23-летний спортсмен заменит испанца Карлоса Сайнса.
"Ещё одна возможность поучаствовать в свободной практике в составе "Уильямса" – это мечта, ставшая явью. С каждым разом, когда я сажусь за руль, моя уверенность только возрастает. Моя главная цель – освоиться с обстановкой, присущей Формуле-1, и использовать свой опыт, полученный в Абу-Даби в декабре прошлого года", — сказал Браунинг.
Напомним, что Гран-при Бахрейна состоится с 11 по 13 апреля.
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