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Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна

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Посмотрим, сумеет ли Ред Булл выиграть гонку

Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна.

"Бахрейн — это место, где мы хорошо выступали. Трасса очень техничная, и, конечно, условия ночной гонки немного отличаются. Будет жарко, и думаю, что это будет сложная гонка для нас. Есть ещё многое, что нам нужно улучшить в машине. Мы продолжаем работать над расходом шин и нам немного не хватает скорости, так что просто нужно будет усердно работать и постоянно выжимать из машины максимум.

Тем не менее, мне всегда нравится приезжать туда, поэтому с нетерпением жду момента, чтобы увидеть, что принесёт эта неделя, и надеюсь, мы сможем максимально использовать производительность машины", — приводит слова Макса Ферстаппена пресс-служба команды.

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