Астон Мартин может сменить обеих пилотов в 2027 году

Известный журналист и инсайдер Крис Медланд рассказал, что исполнительный директор и руководитель "Астон Мартин" Энди Кауэлл рассматривает новых пилотов в британский коллектив в оба болида на 2027 год.

"Выступая в субботу на телеканале F1 TV, Энди Кауэлл был настроен на то, чтобы не закрывать двери перед некоторыми интересными людьми, которые могли бы переехать в Сильверстоун. Фактически он открыто заявил, что рассматриваются все варианты на 2027 год, когда у обоих нынешних пилотов "Астон Мартин" закончатся контракты.

Его напрямую спросили об обоих нынешних пилотах "Ред Булл", с которыми его ранее связывали слухи: о Максе Ферстаппене и о Юки Цуноде, и он был рад оставить их имена в списке кандидатов, когда думал о будущем.

С Эдрианом Ньюи и двигателем от "Хонды", по мнению Кауэлла, их болид всегда будет привлекателен для большинства гонщиков, и Энди знает, что "Астон Мартин", вероятно, займёт прочные позиции на рынке пилотов в ближайшие 12 месяцев", — написал Медланд в своей колонке на сайте Motor Sport Magazinе.