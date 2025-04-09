Ферстеппен назвал главную ошибку Макларен в гонке Гран-при Японии

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какую ошибку совершили гонщики "Макларен" во время главного заезда Гран-при Японии.

"У нас был плохой пит-стоп, но я точно не знаю, что пошло не так. Потом были сложности на выезде, и, кажется, что-то пошло не так с регулировкой переднего крыла. Это не помогло с балансом машины, но мне удалось внести кое-какие коррективы.

Перед уик-эндом я не думал, что смогу победить. Особенно после пятничных тренировок. McLaren был быстрее, но они не смогли войти в зону DRS, чтобы атаковать. Они пробовали контролировать свои шины. Я просто создавал отрыв, но в конце отрезка я наблюдал, как они приближаются ко мне. После этого они пытались атаковать, потому что я перегрел свои шины. Помогло то, что было немного холоднее обычного. За счет этого шины не так сильно перегревались. Но это все еще наша проблема" – сказал Макс.