Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Ред-Булл прокомментировал результаты Цуноды в первых заездах за основную команду
Старт положен
Директор команды "Ред-Булл" Кристиан Хорнер поделился своими впечатлениями от выступлений Юки Цуноды на Гран-при Японии.
"Думаю, Юки освоился в команде. Он дал нам очень хорошие отзывы. Он действительно прекрасно выступил в первой тренировке, был силен в третьей.
В первом сегменте квалификации он был менее чем в 0,1 секунде от Макса, но допустил ошибку во втором. 14-е место в квалификации обусловило его дальнейшую гонку" – сказал Хорнер.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Нам повезло". Беллингем прокомментировал разгром Реала в Лиге чемпионов
- Сенсации в Лиге чемпионов, травма Ризныка, новый клуб для Де Брюйне, интерес к Марченко из Франции. Главные новости за 8 апреля
- Впервые в клубной карьере: вечер на Эмирейтс запомнится Куртуа
- Сайнс потеряет три позиции по итогам квалификации Гран-при Японии
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000