  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Директор Ред-Булл прокомментировал результаты Цуноды в первых заездах за основную команду
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Ред-Булл прокомментировал результаты Цуноды в первых заездах за основную команду

Автоспорт
Обновлено

Старт положен

Директор Ред-Булл прокомментировал результаты Цуноды в первых заездах за основную команду

Новина українською

Директор команды "Ред-Булл" Кристиан Хорнер поделился своими впечатлениями от выступлений Юки Цуноды на Гран-при Японии.

"Думаю, Юки освоился в команде. Он дал нам очень хорошие отзывы. Он действительно прекрасно выступил в первой тренировке, был силен в третьей.

В первом сегменте квалификации он был менее чем в 0,1 секунде от Макса, но допустил ошибку во втором. 14-е место в квалификации обусловило его дальнейшую гонку" – сказал Хорнер.

Ферстаппен назвал главную ошибку Макларен в гонке Гран-при Японии

По теме
yellow-arrow
Рассел – о первых Гран-при сезона: Мы сильно атаковали, но опередить было невозможно
yellow-arrow
Ферстаппен назвал главную ошибку Макларен в гонке Гран-при Японии
yellow-arrow
Астон Мартин может сменить обеих пилотов в 2027 году
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости