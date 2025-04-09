Директор Ред-Булл прокомментировал результаты Цуноды в первых заездах за основную команду

Директор команды "Ред-Булл" Кристиан Хорнер поделился своими впечатлениями от выступлений Юки Цуноды на Гран-при Японии.

"Думаю, Юки освоился в команде. Он дал нам очень хорошие отзывы. Он действительно прекрасно выступил в первой тренировке, был силен в третьей.

В первом сегменте квалификации он был менее чем в 0,1 секунде от Макса, но допустил ошибку во втором. 14-е место в квалификации обусловило его дальнейшую гонку" – сказал Хорнер.