Рассел – о первых Гран-при сезона: Мы сильно атаковали, но опередить было невозможно

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел проанализировал основные моменты первых Гран-при сезона-2025.

"Последние уикенды прошли по простой стратегии с одним пит-стопом. Думаю, когда обновляют асфальт, Pirelli следует выбирать более мягкие составы, потому что жесткие шины могут работать чуть ли не вечно.

Мы сильно атаковали, но опередить было невозможно. Не думаю, что у меня был темп первой тройки, но я ни в коем случае не смог бы никого обогнать" – сказал Рассел.