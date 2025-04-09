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Рассел – о первых Гран-при сезона: Мы сильно атаковали, но опередить было невозможно
Такова реальность
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел проанализировал основные моменты первых Гран-при сезона-2025.
"Последние уикенды прошли по простой стратегии с одним пит-стопом. Думаю, когда обновляют асфальт, Pirelli следует выбирать более мягкие составы, потому что жесткие шины могут работать чуть ли не вечно.
Мы сильно атаковали, но опередить было невозможно. Не думаю, что у меня был темп первой тройки, но я ни в коем случае не смог бы никого обогнать" – сказал Рассел.
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