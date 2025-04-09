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Ферстаппен пропустит первую тренировку Гран-при Бахрейна
Пилоту нашли замену
Getty Images/Global Images Ukraine
Японский гонщик Аюму Иваса примет участие в первой тренировке Гран-при Бахрейна в составе "Ред Булл". По информации пресс-службы австрийской команды, Иваса заменит нидерландца Макса Ферстаппена.
Напомним, что Гран-при Бахрейна состоится с 11 по 13 апреля.
"Ред Булл" в настоящий момент занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 61 очко. На второй позиции располагается "Мерседес", на счету которого 75 баллов, а лидером является "Макларен", у которого 111 очков.
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