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Liberty Media может продать Формулу-1
Все из-за повышенного интереса к чемпионату
Фото: Getty Images
Компания Liberty Media, владеющая коммерческими правами на Формулу-1, может продать "Королевские гонки". Об этом пишет GPblog со ссылкой на The Times.
По данным источника, сделка может состояться в следующем году. Отмечается, что Liberty Media рассматривает идею с продажей Формулы-1 на фоне её повышенной популярности, опасаясь, что в дальнейшем интерес к чемпионату может понизиться.
Напомним, в начале марта сообщалось, что доходы Liberty Media по итогам 2024 года выросли до $ 3,65 млрд. Таким образом, они увеличились на 14% в сравнении с показателями 2023 года.
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