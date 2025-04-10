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Ферстаппен – о своей текущей форме: Чтобы бороться за титул в этом сезоне, нужно больше

Автоспорт
Обновлено

Будет очень тяжело

Ферстаппен – о своей текущей форме: Чтобы бороться за титул в этом сезоне, нужно больше

Фото: The New York Times

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен проанализировал начало сезона-2025 и рассказал, что нужно для борьбы за победу в общем зачете.

"Нам еще предстоит много работы, потому что у нас по-прежнему есть ограничения, но, узнав о них, мы пытаемся понять свой максимум, на котором можем показывать максимальный темп. Чтобы бороться за титул этого сезона нам нужно больше" – сказал Макс.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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