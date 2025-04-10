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Цунода: Я учусь и нахожу больше уверенности в машине

Автоспорт
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Цунода: Я учусь и нахожу больше уверенности в машине

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Юки Цунода прокомментировал результаты своих заездов на Гран-при Японии и рассказал, как чувствует свой болид.

"Я учусь и нахожу больше уверенности в машине. Ближе к концу гонки я почувствовал, что контролирую ситуацию. Уверен, если бы квалификация сложилась по-другому, все было бы по-другому.

Но я счастлив, учитывая то количество времени, которое я провел за рулем. Здорово, что у меня есть Макс как напарник по команде, у которого я могу поучиться. Так что буду продолжать в том же духе и с нетерпением жду выступление в Бахрейне" – сказал Цунода.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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