Цунода: Я учусь и нахожу больше уверенности в машине

Пилот команды "Ред-Булл" Юки Цунода прокомментировал результаты своих заездов на Гран-при Японии и рассказал, как чувствует свой болид.

"Я учусь и нахожу больше уверенности в машине. Ближе к концу гонки я почувствовал, что контролирую ситуацию. Уверен, если бы квалификация сложилась по-другому, все было бы по-другому.

Но я счастлив, учитывая то количество времени, которое я провел за рулем. Здорово, что у меня есть Макс как напарник по команде, у которого я могу поучиться. Так что буду продолжать в том же духе и с нетерпением жду выступление в Бахрейне" – сказал Цунода.