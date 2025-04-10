Алонсо: Очки – это невыполнимая задача при тех возможностях, которые мы имеем

Гонщик команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо прокомментировал результаты первых Гран-при сезона-2025 и поделился ожиданиями от следующих заездов.

"Посмотрим, продолжим ли мы улучшаться, но, как я всегда говорю, очки – это невыполнимая задача при тех возможностях, которые у нас есть. Безусловно, можно рассчитывать, что мы добьемся прогресса.

Мы постоянно развиваемся. Посмотрим, что у нас выйдет в Бахрейне и Джидде, но особенно – в Майами и Имоле" – сказал Алонсо.