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Алонсо: Очки – это невыполнимая задача при тех возможностях, которые мы имеем
Плохие дела
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Гонщик команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо прокомментировал результаты первых Гран-при сезона-2025 и поделился ожиданиями от следующих заездов.
"Посмотрим, продолжим ли мы улучшаться, но, как я всегда говорю, очки – это невыполнимая задача при тех возможностях, которые у нас есть. Безусловно, можно рассчитывать, что мы добьемся прогресса.
Мы постоянно развиваемся. Посмотрим, что у нас выйдет в Бахрейне и Джидде, но особенно – в Майами и Имоле" – сказал Алонсо.
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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