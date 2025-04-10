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Алонсо: Очки – это невыполнимая задача при тех возможностях, которые мы имеем

Автоспорт
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Плохие дела

Алонсо: Очки – это невыполнимая задача при тех возможностях, которые мы имеем

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Гонщик команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо прокомментировал результаты первых Гран-при сезона-2025 и поделился ожиданиями от следующих заездов.

"Посмотрим, продолжим ли мы улучшаться, но, как я всегда говорю, очки – это невыполнимая задача при тех возможностях, которые у нас есть. Безусловно, можно рассчитывать, что мы добьемся прогресса.

Мы постоянно развиваемся. Посмотрим, что у нас выйдет в Бахрейне и Джидде, но особенно – в Майами и Имоле" – сказал Алонсо.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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