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Норрис: Я буду пытаться выиграть чемпионат, однако не пожертвую жизнью ради этого
Прекрасные слова
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Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис рассказал, что думает о борьбе за чемпионский титул. Его слова цитирует The Guardian:
"Я чувствую, что существует очень прописанная версия того, каким, по мнению людей, должен быть чемпион мира – чрезмерно агрессивный. Я хочу выиграть чемпионат. Я лучше буду просто хорошим человеком и постараюсь достичь успеха.
Я сделаю все возможное, чтобы выиграть чемпионат, но, возможно, я не буду жертвовать своей жизнью так много, как некоторые другие, с точки зрения того, кем я являюсь как личность, и не буду иметь менталитет язычника, который, как говорят люди, ты должен иметь. Я все еще верю, что могу стать чемпионом мира, но сделать это, будучи хорошим парнем" – сказал Лэндо.
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