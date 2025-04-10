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Норрис: Я буду пытаться выиграть чемпионат, однако не пожертвую жизнью ради этого

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Прекрасные слова

Норрис: Я буду пытаться выиграть чемпионат, однако не пожертвую жизнью ради этого

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис рассказал, что думает о борьбе за чемпионский титул. Его слова цитирует The Guardian:

"Я чувствую, что существует очень прописанная версия того, каким, по мнению людей, должен быть чемпион мира – чрезмерно агрессивный. Я хочу выиграть чемпионат. Я лучше буду просто хорошим человеком и постараюсь достичь успеха.

Я сделаю все возможное, чтобы выиграть чемпионат, но, возможно, я не буду жертвовать своей жизнью так много, как некоторые другие, с точки зрения того, кем я являюсь как личность, и не буду иметь менталитет язычника, который, как говорят люди, ты должен иметь. Я все еще верю, что могу стать чемпионом мира, но сделать это, будучи хорошим парнем" – сказал Лэндо.

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