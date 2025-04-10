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Макларен объявил о возвращении в WEC и 24 часа Ле-Мана

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Макларен объявил о возвращении в WEC и 24 часа Ле-Мана

Фото: Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский коллектив "Макларен" объявил, что возвращается в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) и для участия в легендарном гоночном марафоне "24 часа Ле-Мана".

"1995 год. Легендарная победа в Ле-Мане. Слава "Тройной короны". Мы готовы снова заявить о себе в гонках на выносливость с 2027 года", — написано в пресс-релизе "Макларена".

На данный момент "Макларен" принимает участие в пяти различных гоночных сериях — Формуле-1, IndyCar, в женском чемпионате под названием Академия Формулы-1, Формуле-Е и киберспортивном симрейсинге.

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