Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макларен объявил о возвращении в WEC и 24 часа Ле-Мана
Осталось немного подождать
Фото: Sky Sports
Британский коллектив "Макларен" объявил, что возвращается в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) и для участия в легендарном гоночном марафоне "24 часа Ле-Мана".
"1995 год. Легендарная победа в Ле-Мане. Слава "Тройной короны". Мы готовы снова заявить о себе в гонках на выносливость с 2027 года", — написано в пресс-релизе "Макларена".
На данный момент "Макларен" принимает участие в пяти различных гоночных сериях — Формуле-1, IndyCar, в женском чемпионате под названием Академия Формулы-1, Формуле-Е и киберспортивном симрейсинге.
Популярное сейчас
- Жирона неожиданно опубликовала заявление о Цыганкове и Крапивцове на украинском языке
- "Прекратите стучать пальцем". Зеленский рассказал о переговорах с министром финансов США
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Астон Мартин может сменить обеих пилотов в 2027 году
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения