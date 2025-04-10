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Фернандо Алонсо: Ферстаппен достиг такого уровня, которого мы не смогли

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Испанец не жалеет комплиментов в адрес Макса

Фернандо Алонсо: Ферстаппен достиг такого уровня, которого мы не смогли

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Астон Мартин" испанец Фернандо Алонсо высказался в адрес четырёхкратного чемпиона Ф-1 и гонщика "Ред Булл" нидерландца Макса Ферстаппена.

"Ферстаппен — лучший. Я говорю это уже несколько лет. Он достиг такого уровня, которого остальные из нас пока не достигли. Мне нравится, когда побеждают люди, у которых не самая лучшая машина. Думаю, что все со мной согласятся.

За последние 20 лет в Формуле-1 были периоды доминирования. Команды и пилоты были великолепны, но победы давались им нелегко. За исключением 2023 года, у Макса были серьёзные соперники в 2022-м и в прошлом году. И, конечно, в 2021-м, когда он соревновался с Льюисом. Титулы, которые выиграл Макс, за исключением 2023 года, были завоёваны в более конкурентной борьбу, чем чемпионства в последних двух эпохах", — приводит слова Алонсо портал GPblog.

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Фернандо Алонсо Макс Ферстаппен
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