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Оскар Пиастри: Ред Булл на протяжении 10 лет уделял внимание болиду Ферстаппена, в их команде тяжело добиться успеха

Автоспорт

Новички не могут добиться отличных результатов

Оскар Пиастри: Ред Булл на протяжении 10 лет уделял внимание болиду Ферстаппена, в их команде тяжело добиться успеха

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Макларена" австралиец Оскар Пиастри заявил, что у него нет ни малейшего желания пилотировать болид RB21 австрийского гоночного коллектива "Ред Булл".

"Очевидно, что машина "Ред Булл" сложна в управлении. Это можно было понять на примерах с Лиамом Лоусоном, с Серхио Пересом в прошлом году и даже с Юки Цунодой на Гран-при Японии. Добиться мгновенного успеха в команде, где предыдущие 10 лет всё внимание было сосредоточено на предпочтениях Макса в настройках болида, — довольно непросто. Я очень рад, что в данный момент выступаю за "Макларен", а не за "Ред Булл", — приводит слова Пиастри портал RaceFans.

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Оскар Пиастри
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