Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оскар Пиастри: Ред Булл на протяжении 10 лет уделял внимание болиду Ферстаппена, в их команде тяжело добиться успеха
Новички не могут добиться отличных результатов
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Макларена" австралиец Оскар Пиастри заявил, что у него нет ни малейшего желания пилотировать болид RB21 австрийского гоночного коллектива "Ред Булл".
"Очевидно, что машина "Ред Булл" сложна в управлении. Это можно было понять на примерах с Лиамом Лоусоном, с Серхио Пересом в прошлом году и даже с Юки Цунодой на Гран-при Японии. Добиться мгновенного успеха в команде, где предыдущие 10 лет всё внимание было сосредоточено на предпочтениях Макса в настройках болида, — довольно непросто. Я очень рад, что в данный момент выступаю за "Макларен", а не за "Ред Булл", — приводит слова Пиастри портал RaceFans.
Популярное сейчас
- Официально: Усик обратился к WBO с просьбой отсрочить защиту против Паркера
- Пекин резко отреагировал на заявление Зеленского о китайцах, воюющих на стороне РФ
- "Прекратите стучать пальцем". Зеленский рассказал о переговорах с министром финансов США
- Астон Мартин может сменить обеих пилотов в 2027 году
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN