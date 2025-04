Льюис Хэмилтон появился в Бахрейне с новой причёской

40-летний семикратный чемпиона Формулы-1, а также пилот итальянского гоночного коллектива "Феррари" британец Льюис Хэмилтон прибыл в Бахрейн с новой причёской.

Напомним, Хэмилтон выступает за "Скудерию" с текущего сезона. До этого британский гонщик представлял немецкий коллектив "Мерседес" с 2013 по 2024 года.

Сейчас Льюис занимает восьмую позицию в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 15 очков. А в Кубке конструкторов итальянский коллектив располагается на четвёртом месте, заработав на данный момент 35 очков.

