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Льюис Хэмилтон появился в Бахрейне с новой причёской
Британец готовится к предстоящим гонкам
https://www.gettyimages.com/Ukraine
40-летний семикратный чемпиона Формулы-1, а также пилот итальянского гоночного коллектива "Феррари" британец Льюис Хэмилтон прибыл в Бахрейн с новой причёской.
Напомним, Хэмилтон выступает за "Скудерию" с текущего сезона. До этого британский гонщик представлял немецкий коллектив "Мерседес" с 2013 по 2024 года.
Сейчас Льюис занимает восьмую позицию в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 15 очков. А в Кубке конструкторов итальянский коллектив располагается на четвёртом месте, заработав на данный момент 35 очков.
Lewis Hamilton arriving to Bahrain with a new look ???????? pic.twitter.com/5ZkwR8v2jX— ESPN F1 (@ESPNF1) April 10, 2025
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