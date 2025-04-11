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Ферстаппен поделился ожиданиями от гонки Бахрейна
Будет непросто
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своими ожиданиями от гонки Гран-при Бахрейна.
"Бахрейн – место, где мы хорошо выступали. Трасса очень техническая, и, конечно, условия ночной гонки немного отличаются. Будет жарко и думаю, что эта гонка получится сложной для нас. Есть еще многое, что нам нужно улучшить в машине. Мы продолжаем работать над износом шин, и нам чуть-чуть не хватает скорости, поэтому просто нужно будет усердно работать и постоянно выжимать из машины максимум.
Однако мне всегда нравится приезжать туда, поэтому с нетерпением жду момента, чтобы увидеть, что принесет эта неделя и надеюсь, мы сможем максимально использовать производительность машины" – сказал Макс.
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