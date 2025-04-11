Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Феррари: С точки зрения характеристик автомобиля мы не там, где хотели бы быть
Еще есть время все исправить
Директор "Феррари" Фредерик Вассер поделился ожиданиями от гонки Гран-при Бахрейна и рассказал о текущих проблемах болида.
"Четвертая гонка сезона пройдет в Бахрейне, и для нас это возможность увидеть, насколько далеко мы продвинулись с SF-25 по раскрытию его потенциала с тех пор, как последний раз были здесь на предсезонных тестах в конце февраля. С точки зрения характеристик автомобиля мы не там, где бы хотели быть.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы достичь существенного прогресса. Даже мельчайшая деталь может иметь значение, потому что отрыв всего в одну десятую может означать, что мы опередим некоторых наших соперников как в субботней квалификации, так и воскресной гонке" – сказал Вассер.
Популярное сейчас
- Известно, на сколько времени британские войска могут быть размещены в Украине
- Григорчук рассказал, что чувствовал, когда вернулся на стадион Черноморца
- Лион - Манчестер Юнайтед 2:2. Видео голов и обзор матча
- Оскар Пиастри: Ред Булл на протяжении 10 лет уделял внимание болиду Ферстаппена, в их команде тяжело добиться успеха
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны