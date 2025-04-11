Директор Феррари: С точки зрения характеристик автомобиля мы не там, где хотели бы быть

Директор "Феррари" Фредерик Вассер поделился ожиданиями от гонки Гран-при Бахрейна и рассказал о текущих проблемах болида.

"Четвертая гонка сезона пройдет в Бахрейне, и для нас это возможность увидеть, насколько далеко мы продвинулись с SF-25 по раскрытию его потенциала с тех пор, как последний раз были здесь на предсезонных тестах в конце февраля. С точки зрения характеристик автомобиля мы не там, где бы хотели быть.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы достичь существенного прогресса. Даже мельчайшая деталь может иметь значение, потому что отрыв всего в одну десятую может означать, что мы опередим некоторых наших соперников как в субботней квалификации, так и воскресной гонке" – сказал Вассер.