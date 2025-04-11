  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Директор Феррари: С точки зрения характеристик автомобиля мы не там, где хотели бы быть
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Феррари: С точки зрения характеристик автомобиля мы не там, где хотели бы быть

Автоспорт
Обновлено

Еще есть время все исправить

Директор Феррари: С точки зрения характеристик автомобиля мы не там, где хотели бы быть

Новина українською

Директор "Феррари" Фредерик Вассер поделился ожиданиями от гонки Гран-при Бахрейна и рассказал о текущих проблемах болида.

"Четвертая гонка сезона пройдет в Бахрейне, и для нас это возможность увидеть, насколько далеко мы продвинулись с SF-25 по раскрытию его потенциала с тех пор, как последний раз были здесь на предсезонных тестах в конце февраля. С точки зрения характеристик автомобиля мы не там, где бы хотели быть.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы достичь существенного прогресса. Даже мельчайшая деталь может иметь значение, потому что отрыв всего в одну десятую может означать, что мы опередим некоторых наших соперников как в субботней квалификации, так и воскресной гонке" – сказал Вассер.

Ферстаппен поделился ожиданиями от гонки Бахрейна

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен поделился ожиданиями от гонки Бахрейна
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон появился в Бахрейне с новой причёской
yellow-arrow
Оскар Пиастри: Ред Булл на протяжении 10 лет уделял внимание болиду Ферстаппена, в их команде тяжело добиться успеха
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости