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Цунода: Я с нетерпением жду начала уикенда в Бахрейне
Новая гонка – новая возможность
Фото: F1
Пилот команды "Ред-Булл" Юки Цунода рассказал об ожиданиях от этапа Формулы-1 в Бахрейне и поделился впечатлениями от Гран-при Японии.
"Я с нетерпением жду начала уикенда в Бахрейне, возможности полностью сосредоточиться на работе с командой. Неделя в Японии была безумной, подготовка к ней получилась напряженной. Мне нравится выступать дома, но сейчас я рад, что смогу спокойно поработать на этапе в Бахрейне и окончательно адаптироваться к машине и команде.
Я многому научился в Японии, привык к машине и понял, в чем разница в работе команды. Сейчас мне нужно показать это и постараться добиться максимума от болида. Все мы хорошо знаем трассу в Бахрейне, погода на этой неделе будет совсем другой, чем в Японии. Нужно выступить в квалификации лучше, чем на прошлой неделе. Если я разберусь, как подготовить шины к быстрому кругу на этой трассе, то смогу добиться хорошего результата и заработать очки" – сказал Юки.
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