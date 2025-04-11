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Ландо Норрис показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна
Хэмилтон вошел в топ-3
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис показал быстрейший результат в первой пятничной тренировке Гран-при Бахрейна Формулы-1. Второй результат по итогам сессии показал пилот "Альпин" Пьер Гасли, третьим стал гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон.
Из пилотов-новичков самым быстрым оказался Люк Браунинг, сменивший Карлоса Сайнса за рулём "Уильямса".
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая тренировка
1. Ландо Норрис ("Макларен") – 1:33.204.
2. Пьер Гасли ("Альпин") +0.238.
3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.596.
4. Алекс Албон ("Уильямс") +0.724.
5. Эстебан Окон ("Хаас") +0.980.
6. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1.058.
7. Джек Дуэн ("Альпин") +1.192.
8. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.193.
9. Юки Цунода ("Ред Булл") +1.280.
10. Оскар Пиастри ("Макларен") +1.304.
11. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1.424.
12. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.463.
13. Люк Браунинг ("Уильямс") +1.681.
14. Дино Беганович ("Феррари") +1.851.
15. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.912.
16. Фелипе Другович ("Астон Мартин") +1.994.
17. Рё Хиракава ("Хаас") +2.057.
18. Фредерик Вести ("Мерседес") +2.121.
19. Аюму Иваса ("Ред Булл") +2.271.
20. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +4.847.
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