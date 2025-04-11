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Ландо Норрис показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна

Автоспорт

Хэмилтон вошел в топ-3

Ландо Норрис показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис показал быстрейший результат в первой пятничной тренировке Гран-при Бахрейна Формулы-1. Второй результат по итогам сессии показал пилот "Альпин" Пьер Гасли, третьим стал гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон.

Из пилотов-новичков самым быстрым оказался Люк Браунинг, сменивший Карлоса Сайнса за рулём "Уильямса".

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая тренировка

1. Ландо Норрис ("Макларен") – 1:33.204.

2. Пьер Гасли ("Альпин") +0.238.

3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.596.

4. Алекс Албон ("Уильямс") +0.724.

5. Эстебан Окон ("Хаас") +0.980.

6. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1.058.

7. Джек Дуэн ("Альпин") +1.192.

8. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.193.

9. Юки Цунода ("Ред Булл") +1.280.

10. Оскар Пиастри ("Макларен") +1.304.

11. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1.424.

12. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.463.

13. Люк Браунинг ("Уильямс") +1.681.

14. Дино Беганович ("Феррари") +1.851.

15. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.912.

16. Фелипе Другович ("Астон Мартин") +1.994.

17. Рё Хиракава ("Хаас") +2.057.

18. Фредерик Вести ("Мерседес") +2.121.

19. Аюму Иваса ("Ред Булл") +2.271.

20. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +4.847.

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