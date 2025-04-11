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Феррари привезла крупный пакет обновлений на Гран-при Бахрейна

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Посмотрим, сумеет ли кто-то из пилотов команды стать чемпионом этапа

Феррари привезла крупный пакет обновлений на Гран-при Бахрейна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" привезла на этап в Бахрейне колоссальный пакет обновлений. Об этом пишет Motorsport.

В списке обновлений болида SF-25 перед этапом в Бахрейне значатся днище, диффузор и заднее крыло. Сообщается, что "Феррари" планирует таким образом направить больший поток воздуха к диффузору, чтобы повысить уровень прижимной силы в задней части машины и решить проблемы нестабильной задней части автомобиля.

На заднем крыле, помимо этого, была установлена новая стойка для улучшения аэродинамической эффективности.

После трёх этапов чемпионата мира "Феррари" располагается только на четвёртой позиции в Кубке конструкторов.

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