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Карлос Сайнс избежал штрафа за высказывания на пресс-конференции

Автоспорт

Пилот мог заплатить 10 тысяч евро

Карлос Сайнс избежал штрафа за высказывания на пресс-конференции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский гонщик "Уильямса" Карлос Сайнс избежал штрафа в размере € 40 тыс. за нецензурную брань на пресс-конференции. Об этом пишет издание ESPN.

Руководящий орган ФИА принял решение не перенаправлять эту ситуацию на рассмотрение стюардов. При этом испанец извинился за своё поведение и загладит вину, способ чего будет определён позднее.

Напомним, ранее Карлос на пресс-конференции, комментируя свой штраф в € 10 тыс. за опоздание на исполнение гимна во время Гран-при Японии, заявил "Дерьмо случается".

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Карлос Сайнс
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