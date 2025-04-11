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Карлос Сайнс избежал штрафа за высказывания на пресс-конференции
Пилот мог заплатить 10 тысяч евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский гонщик "Уильямса" Карлос Сайнс избежал штрафа в размере € 40 тыс. за нецензурную брань на пресс-конференции. Об этом пишет издание ESPN.
Руководящий орган ФИА принял решение не перенаправлять эту ситуацию на рассмотрение стюардов. При этом испанец извинился за своё поведение и загладит вину, способ чего будет определён позднее.
Напомним, ранее Карлос на пресс-конференции, комментируя свой штраф в € 10 тыс. за опоздание на исполнение гимна во время Гран-при Японии, заявил "Дерьмо случается".
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