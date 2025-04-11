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Пилоты Макларена заняли вершину во второй тренировке Гран-при Бахрейна
Посмотрим, сумеют ли пилоты повторить результаты в квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 11 апреля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире прошла вторая тренировка четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время в практике показал пилот "Макларена" Оскар Пиастри, вторым стал его напарник — Ландо Норрис, третий — Джордж Расселл ("Мерседес").
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка:
- Оскар Пиастри ("Макларен") — 1:30.505.
- Ландо Норрис ("Макларен") +0.154.
- Джордж Расселл ("Мерседес") +0.527.
- Шарль Леклер ("Феррари") +0.540.
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.722.
- Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +0.733.
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.825.
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +1.071.
- Оливер Берман ("Хаас") +1.079.
- Карлос Сайнс ("Уильямс") +1.118.
- Александер Албон ("Уильямс") +1.191.
- Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.201.
- Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1.267.
- Джек Дуэн ("Альпин") +1.283.
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.320.
- Эстебан Окон ("Хаас") +1.365.
- Пьер Гасли ("Альпин") +1.442.
- Юки Цунода ("Ред-Булл") +1.519.
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.877.
- Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1.991.
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