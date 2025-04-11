  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Пилоты Макларена заняли вершину во второй тренировке Гран-при Бахрейна
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пилоты Макларена заняли вершину во второй тренировке Гран-при Бахрейна

Автоспорт

Посмотрим, сумеют ли пилоты повторить результаты в квалификации

Пилоты Макларена заняли вершину во второй тренировке Гран-при Бахрейна

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 11 апреля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире прошла вторая тренировка четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время в практике показал пилот "Макларена" Оскар Пиастри, вторым стал его напарник — Ландо Норрис, третий — Джордж Расселл ("Мерседес").

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка:

  1. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1:30.505.
  2. Ландо Норрис ("Макларен") +0.154.
  3. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.527.
  4. Шарль Леклер ("Феррари") +0.540.
  5. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.722.
  6. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +0.733.
  7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.825.
  8. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +1.071.
  9. Оливер Берман ("Хаас") +1.079.
  10. Карлос Сайнс ("Уильямс") +1.118.
  11. Александер Албон ("Уильямс") +1.191.
  12. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.201.
  13. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1.267.
  14. Джек Дуэн ("Альпин") +1.283.
  15. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.320.
  16. Эстебан Окон ("Хаас") +1.365.
  17. Пьер Гасли ("Альпин") +1.442.
  18. Юки Цунода ("Ред-Булл") +1.519.
  19. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.877.
  20. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1.991.
По теме
yellow-arrow
Карлос Сайнс избежал штрафа за высказывания на пресс-конференции
yellow-arrow
Феррари привезла крупный пакет обновлений на Гран-при Бахрейна
yellow-arrow
Ландо Норрис показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна
Гран-при Бахрейна Оскар Пиастри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости