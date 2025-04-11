Пилоты Макларена заняли вершину во второй тренировке Гран-при Бахрейна

В пятницу, 11 апреля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире прошла вторая тренировка четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время в практике показал пилот "Макларена" Оскар Пиастри, вторым стал его напарник — Ландо Норрис, третий — Джордж Расселл ("Мерседес").

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка: