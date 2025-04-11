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Льюис Хэмилтон высказался об обновлениях болида

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Обновления работают

Льюис Хэмилтон высказался об обновлениях болида

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды "Феррари" высказался об обновлениях болида, которые установили в коллективе на Гран-при Бахрейна.

"Обновления определённо работают. Так что большое-пребольшое спасибо всем, кто был на базе, за то, что так усердно трудились над обновлениями, потому что это никогда не бывает лёгким делом. В аэродинамической трубе проводится огромная работа, и ещё больше сил уходит на изготовление и сборку этих версий днища.

Очень приятно видеть, что мы делаем шаги вперёд. Сейчас мы пытаемся извлечь из этого больше пользы, и я надеюсь, что сможем найти верный путь за ночь перед квалификацией.

В Бахрейне я всего лишь пытаюсь собрать идеальные времена на каждом отрезке круга, наслаждаясь лёгким управлением болида, поскольку он сейчас очень стабилен. Прохождение различных по скорости поворотов отличается, как это часто бывает, поэтому мы просто пытаемся усовершенствоваться и настроить машину, а затем убедиться, что у нас хороший темп на гоночной дистанции, потому что именно в этом аспекте особенно нужно быть сильным в Бахрейне", — приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.

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