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Ферстаппен прокомментировал результат тренировочных заездов Гран-при Бахрейна

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Все не очень хорошо

Ферстаппен прокомментировал результат тренировочных заездов Гран-при Бахрейна

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты Практики-2 Гран-при Бахрейна.

"Мне понадобился один круг, два круга, чтобы войти в заезд, но все равно разрыв был достаточно большим, поэтому я не совсем доволен. Я просто много боролся со сцеплением, с ощущениями в целом. Баланс был не так уж плох, но просто, да, не тот, и в долгосрочной перспективе нужно будет сделать немало работы.

Мы просто слишком медленны на каждом круге, и честно говоря, это будет не очень весело в долгосрочной перспективе" – сказал Ферстаппен.

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