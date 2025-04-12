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Ферстаппен прокомментировал результат тренировочных заездов Гран-при Бахрейна
Все не очень хорошо
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал
"Мне понадобился один круг, два круга, чтобы войти в заезд, но все равно разрыв был достаточно большим, поэтому я не совсем доволен. Я просто много боролся со сцеплением, с ощущениями в целом. Баланс был не так уж плох, но просто, да, не тот, и в долгосрочной перспективе нужно будет сделать немало работы.
Мы просто слишком медленны на каждом круге, и честно говоря, это будет не очень весело в долгосрочной перспективе" – сказал Ферстаппен.
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