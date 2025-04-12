Формула-1. Пиастри побеждает в последней практике Гран-при Бахрейна

Сегодня, 12 апреля, в рамках очередного этапа Формулы-1 состоялся последний тренировочный заезд Гран-при Бахрейна.

Победу по его итогам одержал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Лэндо Норриса, а ТОП-3 замкнула гонщик "Феррари" Шарль Леклер.

Результаты Практики-3 Гран-при Бахрейна:

Напомним, что сегодня, в 19:00, начнутся квалификационные заезды Гран-при Бахрейна.