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Формула-1. Пиастри побеждает в последней практике Гран-при Бахрейна

Автоспорт

Макларен не остановить

Формула-1. Пиастри побеждает в последней практике Гран-при Бахрейна

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 апреля, в рамках очередного этапа Формулы-1 состоялся последний тренировочный заезд Гран-при Бахрейна.

Победу по его итогам одержал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Лэндо Норриса, а ТОП-3 замкнула гонщик "Феррари" Шарль Леклер.

Результаты Практики-3 Гран-при Бахрейна:

Формула-1. Пиастри побеждает в последней практике Гран-при Бахрейна - изображение 1

Напомним, что сегодня, в 19:00, начнутся квалификационные заезды Гран-при Бахрейна.

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