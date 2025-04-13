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Формула-1. Пиастри победил в квалификации Гран-при Бахрейна

Автоспорт
Обновлено

Интересной будет гонка

Формула-1. Пиастри победил в квалификации Гран-при Бахрейна

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 12 апреля, состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейна.

Победу и поул завоевал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у гонщика "Мерседес" Джорджа Рассела, а ТОП-3 замкнул представитель "Феррари" Шарль Леклер.

Результаты квалификации Гран-при Бахрейна:

Формула-1. Пиастри победил в квалификации Гран-при Бахрейна - изображение 1

Напомним, что гонка Гран-при Бахрейна начнется сегодня, 13 апреля, в 18:00 по киевскому времени.

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