Хэмилтон – о квалификации Гран-при Бахрейна: Нет никаких причин, я просто не справился со своей работой

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Бахрейна. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.

"Если говорить о хорошем, то наша машина явно гораздо лучше, чем то, что я показываю, и Шарль сегодня отлично с ней поработал, так что извиняюсь перед командой за то, что мы не справились с работой.

Это было просто из-за моей работы, моей плохой работы. Нет никаких причин, я просто не справился со своей работой" – сказал Хэмилтон.