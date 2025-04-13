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Хэмилтон – о квалификации Гран-при Бахрейна: Нет никаких причин, я просто не справился со своей работой
Взрослый подход к делу
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Бахрейна. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.
"Если говорить о хорошем, то наша машина явно гораздо лучше, чем то, что я показываю, и Шарль сегодня отлично с ней поработал, так что извиняюсь перед командой за то, что мы не справились с работой.
Это было просто из-за моей работы, моей плохой работы. Нет никаких причин, я просто не справился со своей работой" – сказал Хэмилтон.
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