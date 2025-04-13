Норрис: Я благодарен команде, они делают потрясающую работу, просто я их подвожу

Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис прокомментировал результаты квалификации Гран-при Бахрейна. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.

"У меня такое чувство, будто никогда раньше не управлял машиной Формулы-1. Мне очень тяжело, не знаю почему. Мне нужно попытаться найти какие-нибудь ответы.

Машина потрясающая. Мне не на что жаловаться. Машина, команда совершают потрясающую работу, Оскар берет поул с большим отрывом.

Я благодарен команде, они делают потрясающую работу, просто я их подвожу.

Это попытка выиграть гонку, но я не думаю, что я выиграю завтра. Я думаю, что попытка подняться на подиум будет лучшим шансом" – сказал Норрис.