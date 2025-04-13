  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Бахрейна
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Бахрейна

Автоспорт

Макларен не оставляет шансов

Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Бахрейна

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 апреля, в рамках очередного этапа Формулы-1 состоялась гонка Гран-при Бахрейна.

Победу в заезде одержал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у гонщика "Мерседес" Джорджа Рассела, а ТОП-3 замкнул еще один представитель "Макларен" Лендо Норрис.

Результаты гонки Гран-при Бахрейна:

Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Бахрейна - изображение 1

В общем зачете пилотов лидирует Лэндо Норрис (74), вторым идет Оскар Пиастри (74), а ТОП-3 замыкает Макс Ферстаппен (69).

В зачете Кубка Конструкторов безальтернативное первое место у "Макларен" (111), второе – "Мерседес" (75), третье – "Ред-Булл" (61).

По теме
yellow-arrow
Норрис: Я благодарен команде, они делают потрясающую работу, просто я их подвожу
yellow-arrow
Хэмилтон – о квалификации Гран-при Бахрейна: Нет никаких причин, я просто не справился со своей работой
yellow-arrow
Формула-1. Пиастри победил в квалификации Гран-при Бахрейна
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости