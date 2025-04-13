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Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Бахрейна
Макларен не оставляет шансов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 13 апреля, в рамках очередного этапа Формулы-1 состоялась гонка Гран-при Бахрейна.
Победу в заезде одержал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у гонщика "Мерседес" Джорджа Рассела, а ТОП-3 замкнул еще один представитель "Макларен" Лендо Норрис.
Результаты гонки Гран-при Бахрейна:
В общем зачете пилотов лидирует Лэндо Норрис (74), вторым идет Оскар Пиастри (74), а ТОП-3 замыкает Макс Ферстаппен (69).
В зачете Кубка Конструкторов безальтернативное первое место у "Макларен" (111), второе – "Мерседес" (75), третье – "Ред-Булл" (61).
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