  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бахрейна
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бахрейна

Автоспорт

Уже гораздо лучше

Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бахрейна

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Бахрейна. Его слова цитирует F1:

"Конечно, тяжелый день – прогрессировать там было нелегко, все были так близки.

Иногда машиной достаточно сложно управлять, и мне приходится прилагать немало усилий, чтобы адаптировать свой стиль вождения, это именно то, что мне нужно сделать.

Я думаю, просто нужно найти уверенность в этом, а затем скорректировать стиль вождения в соответствии с этим. Но команда сегодня отлично поработала с пит-стопами и стратегией.

Сегодня я многому научился, и, как я увидел, на среднем отрезке я действительно ехал наравне с машиной, у меня был темп, и я двигался вперед.

Мне это нужно в начале и конце, а также в квалификации, чтобы я знал, на что обращать внимание сейчас" – сказал Льюис.

Результаты гонки

По теме
yellow-arrow
Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Бахрейна
yellow-arrow
Норрис: Я благодарен команде, они делают потрясающую работу, просто я их подвожу
yellow-arrow
Хэмилтон – о квалификации Гран-при Бахрейна: Нет никаких причин, я просто не справился со своей работой
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости