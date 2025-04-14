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Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бахрейна
Уже гораздо лучше
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Бахрейна. Его слова цитирует F1:
"Конечно, тяжелый день – прогрессировать там было нелегко, все были так близки.
Иногда машиной достаточно сложно управлять, и мне приходится прилагать немало усилий, чтобы адаптировать свой стиль вождения, это именно то, что мне нужно сделать.
Я думаю, просто нужно найти уверенность в этом, а затем скорректировать стиль вождения в соответствии с этим. Но команда сегодня отлично поработала с пит-стопами и стратегией.
Сегодня я многому научился, и, как я увидел, на среднем отрезке я действительно ехал наравне с машиной, у меня был темп, и я двигался вперед.
Мне это нужно в начале и конце, а также в квалификации, чтобы я знал, на что обращать внимание сейчас" – сказал Льюис.
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