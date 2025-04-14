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Пиастри: Я рад, что сейчас выступаю за McLaren, а не за Red Bull

Автоспорт
Обновлено

С такими результатами – это очевидно

Пиастри: Я рад, что сейчас выступаю за McLaren, а не за Red Bull

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри рассказал, что доволен своим выбором коллектива в Формуле-1.

"Очевидно, что машина Red Bull сложна в управлении. Это можно было понять на примерах с Лиамом Лоусоном, Серхио Пересом в прошлом году и даже с Юки Цунодой на Гран-при Японии.

Достигнуть мгновенного успеха в команде, где предыдущие 10 лет все внимание было сосредоточено на преимуществах Макса в настройках болида, достаточно непросто. Я очень рад, что сейчас выступаю за McLaren, а не за Red Bull" – сказал Пиастри.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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