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Пиастри: Я рад, что сейчас выступаю за McLaren, а не за Red Bull
С такими результатами – это очевидно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри рассказал, что доволен своим выбором коллектива в Формуле-1.
"Очевидно, что машина Red Bull сложна в управлении. Это можно было понять на примерах с Лиамом Лоусоном, Серхио Пересом в прошлом году и даже с Юки Цунодой на Гран-при Японии.
Достигнуть мгновенного успеха в команде, где предыдущие 10 лет все внимание было сосредоточено на преимуществах Макса в настройках болида, достаточно непросто. Я очень рад, что сейчас выступаю за McLaren, а не за Red Bull" – сказал Пиастри.
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