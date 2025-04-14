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Ферстаппен – о гонке Гран-при Бахрейна: По сути, все пошло не так

Автоспорт
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По результату – это заметно

Ферстаппен – о гонке Гран-при Бахрейна: По сути, все пошло не так

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Бахрейна. Его слова цитирует F1:

"В сущности, все пошло не так. У нас был плохой старт, слишком сильное пробуксование колес, когда я отпустил сцепление, а затем на первом отрезке снова были в основном те же проблемы, что и в квалификации, плюс мы просто слишком сильно перегревали шины по сравнению с соперниками впереди нас.

Потом на первой остановке, по моему мнению, загорелись огни, но, конечно, я не хотел проезжать на красный свет – надо оставаться на месте и соблюдать протокол команды – так что я тоже оказался в трафике, а потом, к сожалению, жесткие шины не справились.

Потом мы снова заехали в боксы, что было еще хуже пит-стопа, так что я был последним. И так, учитывая все, честно говоря, финишировать на шестом месте – это нормально. Я имею в виду, что выше этого в любом случае было невозможно даже с хорошими пит-стопами или другими выбранными шинами, если говорить реально.

Это, конечно, не то, чего мы хотим, но это просто то, где мы находимся с нашей машиной и поведением шин, которое у нас есть" – сказал Макс.

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