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Директор Red Bull прокомментировал плохое выступление команды в гонке Гран-при Бахрейна
Целый ряд факторов
Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер прокомментировал выступление своего коллектива в гонке Гран-при Бахрейна.
"У нас был ужасный день с тем, что, похоже, есть проблемой с проводкой на портале, вызвавшей сбои в светофорах.
Это, конечно, что-то такое, с чем я никогда раньше не сталкивался. Пилоты ориентируются именно на эти светофоры, но сами остановки были достаточно хорошими – по две секунды.
Но потом пилоты ждали зеленого света, а он, очевидно, не включался, так что все пошло в режим изоляции, и мы тщательно это изучим.
Во время первой остановки Макса свет не сработал, и хотя система достаточно проста, мы сперва предположили, что одна из кнопок была нажата недостаточно сильно. Но уже через минуту состоялся следующий пит-стоп.
Проблема повторилась, и в тот момент мы перешли на ручное управление, поэтому главный механик отпускал машины самостоятельно" – сказал Хорнер.
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