Директор Red Bull прокомментировал плохое выступление команды в гонке Гран-при Бахрейна

Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер прокомментировал выступление своего коллектива в гонке Гран-при Бахрейна.

"У нас был ужасный день с тем, что, похоже, есть проблемой с проводкой на портале, вызвавшей сбои в светофорах.

Это, конечно, что-то такое, с чем я никогда раньше не сталкивался. Пилоты ориентируются именно на эти светофоры, но сами остановки были достаточно хорошими – по две секунды.

Но потом пилоты ждали зеленого света, а он, очевидно, не включался, так что все пошло в режим изоляции, и мы тщательно это изучим.

Во время первой остановки Макса свет не сработал, и хотя система достаточно проста, мы сперва предположили, что одна из кнопок была нажата недостаточно сильно. Но уже через минуту состоялся следующий пит-стоп.

Проблема повторилась, и в тот момент мы перешли на ручное управление, поэтому главный механик отпускал машины самостоятельно" – сказал Хорнер.