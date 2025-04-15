Норрис: Я не могу проехать ни одного круга так, как в прошлом сезоне

Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о проблемах с болидом и перспективах быть лидером сезона.

"Хотел бы знать (что есть причиной моих проблем - прим). Честно говоря, у меня нет ответа даже для себя, и не уверен, поделился ли бы я им с вами. Когда ты спортсмен или гонщик, то интуитивно чувствуешь, когда все идет хорошо, чувствуешь себя уверенно и комфортно.

Уверен, что у меня есть все необходимое для побед, и я достаточно хорош. Однако что-то не складывается у меня с машиной. Я не могу проехать ни одного круга так, как в прошлом сезоне. Тогда я знал каждый поворот, все, что должно было произойти с машиной, и как это должно было произойти. Я чувствовал себя на высоте. В этом году все по-другому.

Даже в Австралии, независимо от того, выиграл я гонку или нет, не чувствовал себя уверенно и комфортно за рулем. Хотя машина была великолепна. Я просто не использую все возможности, которые у меня есть, и это очень огорчает" – сказал Норрис.