  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Норрис: Я не могу проехать ни одного круга так, как в прошлом сезоне
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норрис: Я не могу проехать ни одного круга так, как в прошлом сезоне

Автоспорт
Обновлено

Нужно искать причину

Норрис: Я не могу проехать ни одного круга так, как в прошлом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о проблемах с болидом и перспективах быть лидером сезона.

"Хотел бы знать (что есть причиной моих проблем - прим). Честно говоря, у меня нет ответа даже для себя, и не уверен, поделился ли бы я им с вами. Когда ты спортсмен или гонщик, то интуитивно чувствуешь, когда все идет хорошо, чувствуешь себя уверенно и комфортно.

Уверен, что у меня есть все необходимое для побед, и я достаточно хорош. Однако что-то не складывается у меня с машиной. Я не могу проехать ни одного круга так, как в прошлом сезоне. Тогда я знал каждый поворот, все, что должно было произойти с машиной, и как это должно было произойти. Я чувствовал себя на высоте. В этом году все по-другому.

Даже в Австралии, независимо от того, выиграл я гонку или нет, не чувствовал себя уверенно и комфортно за рулем. Хотя машина была великолепна. Я просто не использую все возможности, которые у меня есть, и это очень огорчает" – сказал Норрис.

Пиастри: Я рад, что сейчас выступаю за McLaren, а не за Red Bull

По теме
yellow-arrow
Директор Red Bull прокомментировал плохое выступление команды в гонке Гран-при Бахрейна
yellow-arrow
Ферстаппен – о гонке Гран-при Бахрейна: По сути, все пошло не так
yellow-arrow
Пиастри: Я рад, что сейчас выступаю за McLaren, а не за Red Bull
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости