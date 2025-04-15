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Леклер назвал причины неудачных выступлений команды в начале сезона-2025

Автоспорт
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Трезвый анализ

Леклер назвал причины неудачных выступлений команды в начале сезона-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о главных проблемах команды и непосредственно болида.

"Я думаю, что нам просто нужно больше общей прижимной силы, большее сцепление. Мне кажется, что сейчас мы вытаскиваем из машины максимум, но никакого резерва нет, нужно просто большее сцепление, чтобы быстрее проходить повороты.

В квалификации я чувствовал, что мы сможем скрыть это, сделав несколько трюков. Но в гонке если нужного уровня сцепления нет, его нет. Затем появляется деградация шин, начинается эффект снежного кома, там все немного сложнее.

Наконец, я уверен, что мы найдем свой путь, но когда мы это сделаем, я не знаю" – сказал Леклер.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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