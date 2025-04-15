Пиастри – о победе на Гран-при Бахрейна: Здорово добиться такого результата на этой трассе

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Бахрейна.

"Здорово добиться такого результата на этой трассе. Невероятный уикенд, начиная с квалификации и заканчивая этой гонкой. Нет слов, чтобы достаточно отблагодарить команду за машину, которую она нам предоставила. Очень горжусь, что нам удалось сделать это в Бахрейне, что важно для владельцев команды. Эта трасса никогда не была к нам добра, поэтому приятно завоевать нашу первую победу здесь. Уверен, будет адская вечеринка, но я не пойду, потому что уже в следующем уикенде следующая гонка.

Я бы, конечно, предпочел, чтобы заезд прошел без сейфти-кара, но в общем оставался вполне уверен. Темп был хороший, я знал, что у нас с Ландо есть медиум, и эти шины справлялись неплохо" – сказал Пиастри.