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Директор Red Bull: Никогда раньше не видел таких проблем с пит-стопом
Это было очень неприятно
Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер прокомментировал проблемы с пит-стопом в гонке Гран-при Бахрейна.
"У нас был ужасный день из-за того, что выглядело как неполадка с электропроводкой в зоне пит-стопа. Это вызвало проблемы с сигналами. Никогда раньше такого не видел, хотя сами пит-стопы получились достаточно хорошими. Они продолжались две секунды.
Будем внимательно изучать произошедшее. Проблема с сигналом была на первой остановке Макса. Это очень простая система, потому мы предположили, что механик недостаточно нажал на одну из кнопок, но следующий пит-стоп был через минуту, и произошло то же самое. После этого мы перешли на ручное управление, и механик выпускал машины сам" – сказал Хорнер.
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