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Ферстаппен рассказал, будет ли бороться за чемпионский титул в этом сезоне
Надо решить много проблем
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, есть ли в его планах борьба за титул в текущем сезоне.
"Буду ли бороться за титул? Нет. Надеюсь, что смогу, но мне трудно сказать, возможно ли это вообще, хотя мы и продолжаем работать. Делаем все, что в наших силах" – сказал Макс.
Напомним, что в последней гонке Гран-при Бахрейна Ферстаппен занял шестую позицию и сейчас идет третьим в общем зачете пилотов.
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