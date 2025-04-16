Ферстаппен рассказал, будет ли бороться за чемпионский титул в этом сезоне

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, есть ли в его планах борьба за титул в текущем сезоне.

"Буду ли бороться за титул? Нет. Надеюсь, что смогу, но мне трудно сказать, возможно ли это вообще, хотя мы и продолжаем работать. Делаем все, что в наших силах" – сказал Макс.

Напомним, что в последней гонке Гран-при Бахрейна Ферстаппен занял шестую позицию и сейчас идет третьим в общем зачете пилотов.